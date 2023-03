"Nel 2022 sono state fatte 500mila prestazioni in più"

Getta acqua sul fuoco la Regione per quanto riguarda i dati emersi dal sondaggio voluto dal Pd sui servizi sanitari e definisce "semplicemente indicativo e non scientifico il lavoro svolto". "Il tema delle liste di attesa riguarda tutto il territorio nazional comprese le Regioni più virtuose e non solo la Liguria dopo i difficili anni di pandemia – risponde la Regione –. Nel 2022, rispetto al 2021 le azioni messe in campo in Liguria hanno garantito un incremento di circa 500 mila prestazioni pari a 25milioni di euro impegnati. L’incremento della diagnostica per immagini è stato di circa 130mila prestazioni, cifra destinata a raddoppiare nel 2023.." E aggiunge – "Il sondaggio evidenzia anche i punti di forza come la disponibilità dei medici di medicina generale e l’accessibilità ai servizi, buiona anche l’esperienza fornita sui ricoveri sanitari ritenuti adeguati o sufficienti dall’85% degli intervistati... Altro dato positivo l’accessibilità ai servizi e le distanze: il 74% ha effettuato primi esami o prestazioni in sedi relativamente vicine"