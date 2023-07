Nei documenti si racconta la nostra storia Tra i tesori le “Carte della pace di Dante“

Cosa custodisce l’Archivio di Stato spezzino? Migliaia di faldoni, iniziati ad affluire da quando, con regio decreto del 1923, La Spezia divenne Provincia, anche se solo nel luglio del 1941 il Ministero dell’Interno, sotto la cui pertinenza ricadeva l’amministrazione archivistica, incaricò la Prefettura di individuare una sede adeguata. La guerra fece slittare il progetto, fino a quando nel ’56 fu istituita la Sezione di Archivio di Stato della Spezia, che iniziò la sua attività l’anno seguente. La prima sede fu in Viale Italia 13, all’interno di un edificio di proprietà della Provincia. Nell’ottobre 1977, per far posto al Provveditorato, il trasferimento nell’attuale struttura in via Galvani 21, a Valdellora, dove l’Archivio è tuttora. Il personale in organico, all’epoca della fondazione, consisteva di tre unità, fra cui il direttore reggente, responsabile anche dell’Archivio di Massa. Oggi l’organico non è cresciuto di molto. Oltre all’attuale direttrice Rosetta Ferrara sono in servizio due addetti all’amministrazione, due archivisti e sei addetti alla sorveglianza, vigilanza e accoglienza. All’interno dei faldoni, anche il fondo Prefettura (1861–1948), le cui testimonianze sono state fonti preziose per numerose pubblicazioni dedicate alla Resistenza e la II^ guerra mondiale. Tra le sottoserie, anche le "Perizie di stima" che furono compilate per dirimere le controversie sorte dall’esproprio dei terreni necessario per l’occupazione dell’area dell’Arsenale militare. Nel fondo Questura (1941- 1956) ci sono anche le relazioni sugli individui "pericolosi" per via dell’orientamento politico-istituzionale prevalente in un determinato contesto storico: dalle vessazioni contro i cittadini di religione ebraica alle schedature politiche proseguite nel dopoguerra. A parte i fondi dei tribunali, e quelli di varie amministrazioni centrali, anche alcune "chicche" recenti, come le Carte della pace di Dante, sette "tabulae" appartenenti a un cartulare notarile, risalente all’anno 1306 e versate nel 2005 dall’Archivio notarile di Spezia. Rogate presso il notaio Giovanni Parente con studio in Sarzana, le tabulae testimoniano la mediazione diplomatica di Dante per la pacificazione tra Malaspina, ghibellini, e il vescovo di Luni.

F.A.