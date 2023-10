Navi da crociera nel golfo? Dieci tassisti assenti ingiustificati, sanzionati

La Spezia, 25 ottobre 2023 - Blitz della polizia locale sul rispetto dei turni di servizio dei taxi: sanzionati 11 operatori.

Dopo alcune segnalazioni pervenute alla polizia locale da parte di diversi cittadini che si lamentavano per l’assenza di taxi in servizio in determinati orari della giornata, in particolar modo in orario serale/notturno ed in occasione della presenza delle navi da crociera ormeggiate nel golfo, il comando ha disposto un blitz, attraverso gli agenti della sezione Amministrativa, che ha portato alla luce l’effettiva mancanza ed assenza di autovetture taxi durante i turni di servizio.

Gli agenti hanno preso in considerazione una classica giornata infrasettimanale, proprio in concomitanza con l’ormeggio in porto una nave da crociera. Dagli accertamenti svolti nell’intera giornata, è emerso che su un totale di 30 autovetture taxi che dovevano coprire in orario diurno, le postazioni di carico dei clienti presenti nei vari punti della città, solo 20 risultavano essere in servizio effettivo, mentre ben 10 erano assenti senza una giustificazione.

In orario notturno invece è emerso che su 4 autovetture taxi che dovevano essere in servizio ordinario, una è risultata assente ingiustificata. Tutti gli 11 titolari della licenza taxi, che sono risultati assenti dal servizio, sono stati sanzionati per violazione del Regolamento per il trasporto di persone mediante autoservizi pubblici non di linea con autovettura servizio taxi e, oltre ad una sanzione amministrativa di 100 euro, saranno soggetti alla sospensione della propria licenza per un periodo da 15 a 180 giorni.

Fino ad oggi i controlli sulle autovetture taxi sono sempre stati eseguiti a campione od intervenendo su specifiche segnalazioni da parte dell’utenza ma, avendo riscontrato un così alto numero di irregolarità in una sola giornata sul territorio comunale, gli accertamenti mirati saranno intensificati sino a quando non sarà ristabilito il corretto rispetto del Regolamento taxi ad oggi in vigore, a tutela dei cittadini che devono veder rispettato il loro diritto di fruire del servizio pubblico.

Marco Magi