Nave migranti, scalo al molo Garibaldi. "I porti della Liguria sono aperti, pronti a fare la nostra parte"

La Spezia, 4 maggio 2023 - “Squadra che vince non si cambia“ un proverbio che, in questo caso, viene esteso al modello adottato durante lo sbarco del gennaio scorso. E in effetti le forze in campo e la linea fatta propria nella precedente occasione, che ha funzionato come un orologio svizzero, sarà riproposta con alcune piccole variazioni anche in questa occasione. "Piccoli accorgimenti necessari per il numero di migranti che è superiore a quello della volta precedente e alla stagione in corso. Non va infatti dimenticato che questo fine settimana arriveranno a Spezia 6000 crocieristi e non va neppure persa di vista la privacy dovuta a persone in grave difficoltà". A dirlo Giacomo Giampedrone, assessore regionale alla Protezione civile che ieri, nella tarda mattinata, ha preso parte al vertice in prefettura a Spezia. Durante l’incontro è stato individuato il Molo Garibaldi Est per l’attracco della Geo Barents, la nave della ong Medici Senza Frontiere che arriverà venerdì intorno alle 13 nel porto spezzino.

Questo è quanto è emerso nella riunione convocata dal prefetto Maria Luisa Inversini per organizzare lo sbarco e l’accoglienza dei 336 naufraghi, tra cui 52 donne (di cui tre incinta) 80 minori dei quali oltre la metà non accompagnati. I migranti sono stati salvati in una doppia operazione nel Mediterraneo centrale. I primi controlli sanitari e la prima accoglienza, con il fotosegnalamento da parte della questura avverrà in banchina, dove saranno collocate cinque tende della Croce Rossa. A curare l’accoglienza nelle prime ore sarà la Caritas diocesana. I naufraghi verranno ospitati nella tensostruttura SpeziaExpo di via Carducci. Qui verranno trasportati con bus e accolti con cibo, vestiti e servizi. "Forniremo 150 brandine – conferma l’assessore regionale alla protezione civile Giacomo Giampedrone –. Le operazioni potrebbero essere un pò più lunghe, rispetto a quanto accaduto nello sbarco avvenuto a gennaio a causa del numero elevato di migranti". Tra sabato e domenica tutte le persone verranno destinate ai punti di accoglienza sul territorio nazionale, compresi i minori non accompagnati per i quali è in corso un incontro tra Comune e Prefettura.

"A salire a bordo per prima l’unità sanitaria all’interno dei porti (Usmaf) – aggiunge l’assessore Giampedrone – e per la prima volta non sarà necessario effettuare i tamponi. E questo dovrebbe un po’ velocizzare le procedure anche perché non abbiamo notizie di casi particolari". Una volta espletati controlli sanitari si passerà a quelli amminsitrative e sarà la polizia portuale a occuparsi anche dell’identificazione delle persone accolte. Tappa successiva l’assegnazione della destinazione finale con permanenza al centro Expò in attesa della partenza. E all’arrivo di venerdì sul Molo Garibaldi oltre al prefetto e alle autorità di polizia, il Questore Lidia Fredella ci sarà anche l’assessore Giampedrone e il presidente della Regione Giovanni Toti che ieri in una nota ha detto – "I porti della Liguria sono a disposizione del Governo e come ho già detto in occasione dell’arrivo della Geo Barents alla Spezia a fine gennaio credo che sia giusto dare un po’ di respiro ai porti più oberati dal flusso migratorio nel sud del Paese".

E ha aggiunto – "È giusto che ognuno faccia la sua parte e bene fa il Governo a dividere il peso e gli sforzi in un Paese che deve essere solidale. Restiamo quindi a disposizione di prefetture e autorità di polizia, a cui spettano tutte le operazioni relative all’accoglienza dei migranti, con la nostra Protezione civile e la nostra sanità ove la prefettura di Spezia ne faccia eventuale richiesta". Resta invece in capo all’Amminsitrazione comunale l’accoglienza dei minori non accompagnati. Abbiamo chiesto al sindaco Peracchini una dichiarazione in merito per capire i termini della questione e le capacità di accoglienza del nostro territorio. Ma alla richiesta il primo cittadino ha fatto sapere di non avere nulla da dichiarare: per il momento questa la linea adottata.