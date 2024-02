’Nautica turistica in crescita’. Convegno organizzato da Cna

Cna La Spezia ha in calendario un importante appuntamento per fare il punto su un settore che negli ultimi anni ha avuto particolare sviluppo nella provincia spezzina. Martedì 27 febbraio dalle 16.30 la Sala Marmori della Camera di Commercio della Spezia ospiterà il convegno ‘Nautica turistica: un settore in crescita’. Un’occasione per tracciare un’analisi sull’andamento del comparto e guardare a una pianificazione per adeguarsi agli standard del settore, anche in termini ambientali, e cogliere in pieno il potenziale del mercato, che arricchisce la varietà dell’offerta turistica provinciale. In programma, dopo i saluti istituzionali del sindaco della Spezia Pierluigi Peracchini e del presidente della Camera di Commercio Riviere di Liguria Enrico Lupi, prevista l’introduzione al tema da parte del presidente di Cna La Spezia Davide Mazzola.

A seguire, spazio al confronto con i principali interlocutori, strategici per il settore, tra cui: il presidente Autorità di Sistema Portuale del Mar Ligure Orientale, Mario Sommariva, il comandante Capitaneria di Porto La Spezia, CdV Alberto Battaglini, la presidente del Parco Nazionale delle Cinque Terre, Donatella Bianchi e l’assessore all’Ambiente di Regione Liguria, Giacomo Giampedrone. L’evento è aperto al pubblico e la segreteria organizzativa è della referente Cna Nautica La Spezia Francesca Moriconi. Per informazioni mail. [email protected] - Tel. 0187.598020.