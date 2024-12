Natale preistorico al San Giorgio

Al Museo del Castello San Giorgio – nell’ambito di ‘Natale nei musei e nelle biblioteche’, curato dai musei civici e dal sistema bibliotecario urbano – oggi a partire dalle 15.30, si terrà un interessante laboratorio didattico dal titolo ‘Un Natale Preistorico’. Si potrà decorare il proprio albero con pendagli creati con valve di mitili forate come nella Preistoria e con decorazioni che raffigurano gli animali preistorici che vivevano nel nostro territorio. Il laboratorio didattico, nella struttura di via XXVII Marzo, ha un costo di 5 euro, è rivolto a bambini fra i 6 e i 12 anni ed ha la durata di un’ora e mezza. Da parte dei promotori del Comune, in questo periodo di festività natalizie con una serie di eventi che si snoderanno per tutto il periodo, viene consigliato di prenotare il laboratorio contattando il numero di telefono 0187 751142 o inviando una mail all’indirizzo di posta [email protected], anche per avere ulteriori informazioni.