Natale: "Continueremo a difendere le nostre Pa"

"Continueremo a difendere la possibilità di tutte le PA della provincia di partecipare ai servizi funebri. La loro presenza rappresenta un modo per calmierare i prezzi e consente a tutti i avere un servizio decoroso a costi sostenibili. Per questo difenderò sempre la loro presenza". Al fianco delle Pa si schiera anche il consigliere consigliere regionale del Pd Davide Natale che denuncia un clima a tratti pesante durante le audizioni. "Ci è stato detto da alcuni rappresentanti delle aziende del settore funebre che ‘non sarà permessa l’approvazione di questa norma’, con toni a mio avviso inaccettabili. Sia chiaro che nessuna pressione di questo tipo ci fermerà. L’interpretazione che viene proposta dai difensori della legge 152020 è fuorviante e vuole solo a cancellare il modello spezzino". Assente il sindaco Peracchini a quanto pare "per non essere stato invitato" conclude Natale. Sull’assenza del sindaco prende posizione anche il gruppo consiliare del Pd in consiglio comunale (Marco Raffaelli, Martina Giannetti, Viviana Cattani, Dino Falugiani, Andrea Frau, Andrea Montefiori). "Una mozione della maggioranza aveva impegnato il sindaco a portare le istanze del territorio in Commissione. Istanze però risultate assenti: in aula si è presentato solo il sindaco di Lerici Paoletti a riferire in merito alla Pa del suo Comune"