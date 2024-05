Natale attacca sulla reggenza e Piana risponde

Botta e risposta, ieri, tra il segretario ligure del Pd Davide Natale e il presidente ad interim della Regione Liguria Alessandro Piana.

"In Liguria ci sono in gioco partite molto importanti, a partire dalla sanità, con la grave situazione negli ospedali, dall’ambiente, con il Rigassificatore per il quale è commissario Toti. Ci sono in gioco anche lo scolmatore del Bisagno e il piano regolatore del porto di Genova. A ponente l’Ato idrico è commissariato. Come si fa ad andare avanti senza una guida?"

Lo ha affermato il segretario ligure del Partito Democratico Davide Natale in merito alla reggenza della giunta da parte del vicepresidente Alessandro Piana. "La Liguria – prosegue Natale – è maglia nera tra le regioni italiane per la spesa delle risorse per lo sviluppo rurale e guarda caso queste dipendono da Piana e dal suo assessorato. Direi che basta questo dato per capire come potrà guidare la Regione".

Immediata è arrivata la risposta di Alessandro Piana:

"Al Pd ricordo che la scelta non è mia, ma è stata fatta dalla Procura di Genova. Consiglierei di andare oltre la cantilena già sentita, quella classica da campagna elettorale. Ma non invito l’opposizione a collaborare con noi perché se lo facesse, visti i nostri ottimi risultati, aumenterebbe i consensi e questo consiglio non glielo voglio dare".