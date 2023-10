Nastro del carbone, demolizione da novembre. Abbattute le due cisterne. Lavori anche al molo

Le due grandi cisterne non ci sono più, demolite pezzo dopo pezzo dalle ruspe. È il primo segno tangibile della dismissione della centrale di Vallegrande, cui seguiranno, nelle prossime settimane, altri interventi più invasivi, come la demolizione del nastro trasportatore (che partirà a novembre; ndr) e, soprattutto, delle gru e delle attrezzature presenti sul molo Enel: nell’area demaniale marittima sono state già avviate alcune opere propedeutiche agli interventi di demolizione. Cosa accadrà in quell’area dopo la demolizione ancora oggi è un rebus, mentre sembra già delineato il destino dei lavoratori diretti legati alla “Montale“. Oggi nella centrale spezzina sono presenti una decina di operai, cui vanno aggiunti quelli ’in trasferta’ – una dozzina nella centrale di Civitavecchia, altri otto in quella di Casella, a Piacenza – cui vanno aggiunti diversi tecnici che nel frattempo sono confluiti nelle società di distribuzione alla Spezia e a Massa, e quelli che hanno accettato di aderire agli strumenti di accompagnamento alla pensione. Altri venti, sempre legati all’impianto spezzino, operano in smart working per contro di società del gruppo Enel. Non è un mistero che, a preoccupare i sindacati, non sia solo la questione occupazionale futura legata al progetto Bess, ma anche quella attuale legata all’indotto, che va via via assottigliandosi: sempre meno gli operatori delle pulizie civili, industriali e delle manutenzioni elettriche e meccaniche impegnate nello stabilimento di Vallegrande.

mat.mar.