Nascondeva la droga nella camera del B&B

Alloggiava in un bed & breakfast sulle alture della città ma non era un turista: aveva trasformato la sua camera in un deposito di droga. Su Maid Seck senegalese di 27 anni irregolare in Italia, hanno messo gli occhi gli agenti della polizia locale che lo hanno arrestato per detenzione di droga a fini di spaccio. Gli sono stati sequestrati 3 etti di hashish, in parte già suddivisi in dosi. E’ stata un’operazione congiunta delle sezioni di polizia amministrativa e giudiziaria del comando diretto da Francesco Bertoneri. Tutto è nato dalle segnalazioni di cittadini sul comportamento indecoroso di alcuni occupanti di un bed & breakfast. Durante l’ispezione, gli agenti hanno individuato in una stanza il senegalese già noto per i suoi precedenti in materia di stupefacenti e già arrestato nel 2021. Non aveva documenti e il suo atteggiamento evasivo e poco collaborativo ha fatto scattare la perquisizione con l’ausilio del cane Jazz. E il fiuto del Labrador ha fatto si che venissero trovati 3 etti di hashish nascosti in borse, comodini e anche incollati sotto le doghe del letto. Rinvenuto del denaro contante, materiale da confezionamento ed un bilancino di precisione usato per realizzare le dosi.

Immediate le manette ai polsi a carico del senegalese che ha trascorso la notte nella camera di sicurezza del comando di polizia locale e ieri mattina è stato processato per direttissima. Il giudice Luisa Carta ha convalidato l’arresto e dopo la richiesta dei termini a difesa dell’avvocato di ufficio Giancarlo Rossetti, ha rinviato il processo al 6 giugno convocando il perito per conoscere la quantità di principio attivo della droga. Nel frattempo, ha applicato il divieto di dimora in provincia della Spezia, per la giovane età e per la probabile pena inferiore a tre anni. Il pubblico ministero Alessandro Casseri aveva chiesto la custodia cautelare in carcere. Per il titolare del bed & breakfast, la posizione è al vaglio della sezione di polizia amministrativa della polizia locale.

"Sottolineo con orgoglio, ancora una volta, l’attività di contrasto agli stupefacenti degli agenti della polizia locale", ha dichiarato l’assessore comunale alla sicurezza Giulio Guerri.

Massimo Benedetti