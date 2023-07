Nasce la Comunità in salute Il territorio unisce le forze per i servizi socio sanitari

Nell’Alta Val di Vara nasce la prima ‘Comunità in Salute’, nuovo modello operativo di servizi sociosanitari per i territori interni messo in atto da Asl4 e frutto della collaborazione coi Comuni di Varese Ligure, Carro e Maissana, col Distretto sociale 16, gli enti del Terzo settore e le farmacie locali. Perno del progetto, l’organizzazione di una rete di servizi, connessi tra loro grazie anche alle nuove tecnologie digitali, secondo un modello di sanità diffusa, personalizzata e di prossimità, che permetterà di implementare e raccordare le attività già presenti e di potenziare ulteriormente alcuni servizi. Il piano di Asl4 prevede un ‘Punto Salute’ a Varese ligure: nel poliambulatorio di piazza Pieve troveranno posto un consultorio ostetrico ginecologico attivo il terzo lunedì del mese ad accesso diretto; un servizio di vaccinazioni ordinarie, dal neonato all’adulto, il primo mercoledì del mese su prenotazione Cup. Saranno avviati inoltre servizi digitalizzati e di telemedicina a disposizione degli operatori sanitari, grazie alla postazione digitalizzata installata e connessa al sistema aziendale. Sarà avviato inoltre un ambulatorio infermieristico attivo tutti i giorni feriali dal lunedì al venerdì dalle 7.30 alle 9.30, accessibile con prescrizione medica, così come il servizio di assistenza domiciliare infermieristica, attivabile su prescrizione del medico di famiglia o del team ospedaliero. I medici di famiglia riceveranno i pazienti nel Punto salute e negli studi medici di Varese Ligure e di Carro, mentre il servizio di continuità assistenziale andrà a completare l’offerta notturna e pre festiva (nei notturni feriali dalle 20 alle 8, nei giorni festivi e prefestivi h24). La rete di servizi coinvolgerà inoltre gli assistenti sociali di Asl4 e le tre farmacie territoriali: le farmacie Cesena e Bastreri di Varese Ligure, e il dispensario di Carro che da venerdì 28 luglio sarà ubicato nel nuovo locale messo a disposizione dal Comune in via Aldo Moro 3, e attivo al venerdì dalle 10 alle 12.

"Con questo progetto mettiamo a sistema tutti i servizi sociosanitari presenti nei tre Comuni dell’Alta Val di Vara, potenziandoli secondo i bisogni della popolazione – dichiara il Direttore Generale dell’Asl 4, Paolo Petralia – Questo è stato possibile grazie a un lavoro di squadra con tutti i soggetti interessati". "La stretta collaborazione avviata nei mesi scorsi con i Comuni e gli altri soggetti coinvolti è una buona prassi che ci auguriamo possa proseguire anche in futuro per incrementare sempre di più i servizi utili alle nostre comunità" aggiunge il sindaco di Varese Ligure, Gian Carlo Lucchetti, mentre per il sindaco di Maissana Egidio Banti, "i Comuni dell’Alta Val di Vara possono rappresentare un territorio ‘pilota’ per adeguamenti importanti del servizio socio-sanitario".