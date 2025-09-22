Nasce il comitato per Sarzana

Giorno e orario sono stati decisamente poco indicati per dare l’annuncio ufficiale della nascita del nuovo movimento civico “Uniti per Sarzana“ che si impegnerà in futuro di affontare le “magagne“ dei vari quartieri cittadini cercando di mettere insieme una rete che agisca da puntuale stimolo dell’amministrazione comunale. Ma un discreto numero di cittadini interessati ha comunque ascoltato i piani previsti. Ieri mattina alle 10 alla sala della Repubblica di via Falcinello i referenti dell’azione civica Lara Scattina e Stefano Lodovici (nella foto) sono partiti dai casi più scottanti dei quartieri della Trinità e del ritardo nella realizzazione del ponte su via Falcinello per sollecitare i residenti delle altre zone cittadine a esporre le criticità. Scendendo magari nella piazza, quella reale, e non soltanto affidandosi a quella virtuale. I portavoce del movimento hanno chiarito la necessità di costituirsi per il bisogno di essere in tanti nella richiesta di interventi all’amministrazione comunale. All’incontro dei cittadini hanno partecipato anche i consiglieri comunali di opposizione. Nel programma, ancora da mettere a punto nei dettagli, c’è anche l’intenzione di organizzare una manifestazione pubblica in piazza Matteotti sotto le finestre di palazzo civico.

m.m.