Napoli milionaria a Montemarcello

Nel suggestivo borgo di Montemarcello va in scena il teatro classico Napoletano. A salire sul palco sarà la Compagnia Teatrale Pullecenella & C. con un classico "Napoli Milionaria" celebre lavoro di Eduardo De Filippo, con la regia di Ernesta Manselli. L’appuntamento è fissato per stasera, alle 21,30, in piazza XIII dicembre che farà da scenario alla rappresentazione. Lo spettacolo sarà a ingresso libero. Nell’opera l’autore descrive le vicende di una tipica famiglia popolare napoletana, durante la seconda guerra mondiale e subito dopo la liberazione. Come in tutti i lavori del grande Eduardo e, specialmente in questo, è ben visibile uno spaccato di umanità che riesce a far sorridere e contemporaneamente riflettere. Ed è praticamente scontato che lo spettatore, anche quello meno attento, venga portato a fare dei parallelismi con l’odierna attualità.