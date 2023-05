Napoleonica, la proposta di Vaira "Stop al transito dei bus turistici"

Bus turistici vietati sulla Napoleonica. È la proposta messa nero su bianco in un’interpellanza dal consigliere comunale Franco Vaira, che sottolinea come l’unica strada di collegamento tra Porto Venere e il capoluogo sia percorsa ogni giorno da circa 160 bus di linea "di dimensioni non adeguate alle caratteristiche della strada" e da oltre 10.000 veicoli, tra cui moltissimi mezzi pesanti oltre ai bus turistici. Vaira chiede alla giunta quali azioni voglia mettere in atto per limitare il rischio di incidenti lungo il tratto spezzino della sp530, proponendo tra le prescrizioni da introdurre la limitazione della velocità dei veicoli a 40 chilometri orari, il divieto di transito per i monopattini e per i bus turistici, e rilanciando alcuni interventi quali nuove aree di parcheggio "per evitare, o, quanto meno, limitare, il parcheggio selvaggio a bordo strada", il posizionamento di almeno una decina di attraversamenti stradali rialzati e adeguatamente illuminati, e la realizzazione di una rotonda all’altezza dell’ingresso nel borgo di Cadimare.