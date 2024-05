Napoleonica, è battaglia. I Cobas vanno all’attacco . Anche i residenti in trincea

L’esposto, arricchito da un corposo documento sull’analisi del rischio della strada provinciale 530 Napoleonica presentato dai Cobas alla Prefettura della Spezia la scorsa settimana, ha dato i frutti sperati. Si è svolto giovedì l’incontro presso la Prefettura cui hanno preso parte rappresentanti dei due comuni coinvolti, quello di Spezia e quello di Portovenere, della Provincia e della sigla sindacale che aveva posto l’attenzione sui rischi che gli autisti, ma anche i passeggeri del trasporto pubblico locale, incorrono quotidianamente percorrendo quella via in cui la visibilità è molto spesso ridotta e lo spazio di manovra decisamente limitato per via delle auto parcheggiate ai lati della carreggiata. Su invito della Prefettura, la Provincia nelle prossime settimane, darà quindi il via a un tavolo di confronto che avrà un percorso tematico specifico – cui prenderanno parte tutti gli attori ed i soggetti interessati, partendo proprio dal documento tecnico che i rappresentanti della sigla sindacale hanno presentato – volto a risolvere la situazione della Napoleonica in vista della stagione estiva ormai alle porte, ma soprattutto a lungo termine. Proprio a questo proposito la Provincia fa sapere che al fine di un necessario finanziamento attivabile presso fondi ministeriali, "è stato sviluppato un progetto per la realizzazione di una rotatoria a Cadimare e un allargamento della corsia nell’area di Marola". Ma per Cobas, che è pronta a mettere in campo tutti i mezzi possibili comprese azioni dimostrative per migliorare le condizioni di viabilità della Napoleonica per gli autisti Atc, questo non basta.

"Si è parlato della possibilità di istituire il limite dei 30 chilometri orari nel centro abitato e dei 50 nei tratti restanti – ha spiegato Paolo Raggi, referente Atc Cobas –. Questa potrebbe essere una buona soluzione che però da sola non risolverebbe il problema. Continuiamo a ritenere prioritario che oltre a degli specchi vengano installati dei dissuasori antisosta lungo la Napoleonica, con particolare riferimento alle località di Cadimare e Le Grazie". Ma a intervenire sull’argomento sono anche un gruppo di residenti di Cadimare e Marola che, pur non essendo stati invitati a partecipare al tavolo tecnico, sono fra i diretti interessati dei possibili futuri provvedimenti. "Non si tratta di essere dei rompiscatole e di volere a tutti i costi l’auto sotto casa, ma di non avere altre alternative – si legge nella nota inviata alla redazione dal gruppo di residenti -.Noi vorremmo che il Comune segnalasse e attrezzasse adeguatamente un centro abitato di 1600 abitanti, cosa che è stata sia a Portovenere che a Lerici, ma non da noi. Auspichiamo davvero che prima di assumere decisioni potenzialmente dannose per i residenti, vengano consultati i diretti interessati". Elena Sacchelli