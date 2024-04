Mythoslogos riparte dal fiume più vasto

La rassegna culturale Mythoslogos organizzata da Angelo Tonelli e da qualche anno inserita tra gli eventi della primavera-estate sarzanese prende il via già la prossima settimana. Sabato 4 maggio infatti il viaggio inizia alla scoperta delle sponde del Magra negli incontri su prenotazione in programma a Battifollo. Si inizia alle 17 con ’Cacce sottili esplorando, in Natura immersione progressiva’ in compagnia della guida ambientale escursionistica Andrea Piotto. Il punto di ritrovo è all’imbocco del sentiero 390, sotto il ponte sull’Aurelia, incrocio con via Pecorina. Per informazioni contattare il numero 348 7685573. Si prosegue alle 18.30 con ’Canti del fiume più vasto’: musiche di Arthuan Rebis, arpa celtica, chitarra, nickelarpa, cornamusa e voce recitante di Giorgio Tonelli. Per prenotazioni contattare 338-3153159. Domenica 5 alle 21 invece alla sede Atelier Nuova Eleusis in via dei Giardini 14 spettacolo di Leopoldo Siano e Shushan Hyusnunts dal titolo ’Theatrum Phonosohicum’ il teatro della conoscenza attraverso il suono. Con ascolti sonori immersivi. Prenotazioni al numero 338-3153159.