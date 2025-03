Musica per bande, il Conservatorio Puccini incontra i suonatori

I docenti del Conservatorio “Giacomo Puccini“ della Spezia presentano oggi il progetto rivolto alla promozione della musica dal titolo “Il Conservatorio per le Bande” mettendo a disposizione le competenze degli insegnanti di strumenti a fiato e percussione. Il progetto è rivolto a chi voglia intraprendere un percorso formativo totalmente gratuito per migliorare le capacità tecniche e musicali con il proprio strumento, a prescindere dal livello e dalle competenze. Durante lo svolgimento del progetto viene data la possibilità̀ di utilizzare gli strumenti di proprietà̀ del Conservatorio.

In una prima fase saranno i docenti ad effettuare un incontro presso la sede delle Bande. L’appuntamento di oggi è fissato alle 18 al salone parrocchiale della chiesa di Santo Stefano Protomartire nel centro del borgo incontrando gli interessati e i componenti della banda musicale di Santo Stefano Magra. Sarà la prima delle cinque lezioni gratuite di avvicinamento oppure perfezionamento al mondo della musica.

In una seconda fase gli interessati avranno a disposizione 5 lezioni individuali gratuite al Conservatorio della Spezia in orari da concordare con i singoli docenti. Durante il percorso saranno trattati argomenti di natura specifica per lo sviluppo delle singole capacità musicali e tecniche. I docenti sono Lisa Beth Friend al flauto, Giorgio Ferroci obo, Antonio Fornaroli clarinetto, Marco Falaschi sax, Davide Maia fagotto, Danilo Marchello corno, Luca Marzana tromba, Francesco Pietralunga trombone, Elio Marchesini.

Si tratta di un progetto innovativo in tutta la Liguria che è già stato proposto con successo in Trentino.