Musica nel borgo Concerti e dj set

Prosegue nel borgo rivierasco di Levanto il ricco calendario delle manifestazioni organizzate per l’estate di residenti e turisti. Domani sera, con inizio alle ore 21.30 nella chiesa di Sant’Andrea, nell’ambito del Levanto music festival Amfiteatrof, ecco ‘Maestoso pianoforte’, concerto di Julian Travelyan (nella foto). Giovedì 27 luglio, sempre alle 21.30 nella chiesa di Sant’Andrea, concerto dell’organista Jesus Sampedro Marquez nell’ambito della rassegna organistica levantese organizzata dal gruppo vocale ‘MusicaNova’. Alla stessa ora, ma in piazza Staglieno,è in programma un concerto tributo a Lucio Battisti. Venerdì 28 luglio, in calendario due appuntamenti, entrambi con inizio alle ore 21.30: in piazza Staglieno la discoteca sotto le stelle con il deejay Roberto Geo Cerchi, nella chiesa di San Rocco ecco ‘Voci, passione e spirito’, concerto del gruppo vocale ‘Cuncordu di Castelsardo’, nell’ambito del Levanto music festival Amfiteatrof.