Musica live nei locali. Tributo a Madonna

Celebre a livello internazionale sin dai primi anni Ottanta, capace di attirare l’attenzione e le critiche del pubblico e della stampa con i suoi comportamenti ritenuti trasgressivi, nonché per i suoi videoclip iconici, Madonna è definita The Queen of Pop, la regina del pop. E per la prima volta sul palco dello Smood - Sign music desk di Ceparana, venerdì sera, salgono gli Into the Groove Show, per un tributo a Madonna, la donna che ha cambiato la pop music al femminile, trasformando il mainstream musicale mondiale. A comporre la band Roberta Torresi, Maurizio Piacente, Alessandro Passi e Andrea Nicolè. Si inizia alle 22 (dalle 20.30 la cena). Info 328 7671213.

Al Big Boss Man di salita Castelvecchio alla Spezia, invece, sempre venerdì, dalle 22, si esibirà il Bang Over Trio, composto da Diego Simonini alla voce e alla chitarra, Tommaso Lorenzetti al basso e Ivan Rebecchi alla batteria. Proporranno musica rock e blues. Info allo 0187 302686 o 342 5286661.