Musica e teatro alla Skaletta

Arte a tutto tondo alla Skaletta rock club, dove questa sera a partire dalle 21.30 si potrà assistere ad una doppia performance fra musica e teatro: ad aprire sarà Alessandro Ragazzo, cantautore originario di Marghera, che ha appena firmato l’ultimo singolo "Non saremo felici mai", nuovo tassello in vista della pubblicazione del suo primo album; il brano narra la storia di un personaggio in balia del mondo, dei rumori e della città, che trova conforto nell’anima gemella, riparo da un universo in frantumi. Dopo tre Ep in inglese, l’artista ha vissuto un’esperienza significativa presso l’Officina Pasolini di Roma, contaminandosi con i linguaggi dei grandi cantautori italiani e ha pubblicato un Ep in italiano; ha avuto anche un’esperienza fra pentagramma e tv, collaborando alla scrittura del testo di "Fiore bianco", sigla della serie tv "Per Elisa - Il Caso Claps". Dopo la sua esibizione, sarà la volta dell’attore - ormai di casa - Jonathan Lazzini, chiuderà il dj set di Gabry dj. Ingresso riservato ai possessori di tessera Arci.