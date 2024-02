Musica e maschere al Birrificio del Golfo

‘Carnival party’ stasera, a partire dalle 19, al Birrificio del Golfo, in via delle Fornaci. Sul palco il liveshow di Flo Spaguetty: dal borgo di Marola alla grigia Rho, la musica popolare è la sua più grande fonte d’ispirazione, le sonorità poco pulite del punk non lo lasciano mai tra dialetto spezzino e lingue giapponese e tedesca. Alle 20 il live dei Temae. Saranno poi premiati, durante l’evento, i tre costumi più belli. Per questo i promotori invitano tutti i partecipanti a presentarsi mascherati.