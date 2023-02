Musica e incontri Al Pin tra jazz e jam session

Un format di eventi differente, tra jazz e jam session, serate disco e tanto altro, fra musica e incontri con artisti della scena teatrale contemporanea. È il Pin che, dopo una pausa di qualche decina di giorni per riprendere la carica, ha ripreso in questi giorni la sua ricca programmazione. ‘Pin All’ è lo spazio e l’offerta invernale di Pin che continua ad offrire a cittadini e turisti un’ampia gamma di servizi tutto l’anno, anche oltre la stagione estiva. Così, l’area della Pinetina, ogni giovedì accoglierà concerti jazz con ospiti nazionali e internazionali seguiti da jam session con giovani talenti del territorio, dedicate ogni settimana ad un compositore, autore o musicista della storia del jazz. Ad accompagnare le serate, le interviste e interazioni live di Verbena Jazz Radio con ospiti sempre diversi, per un progetto in collaborazione con l’associazione Fare Jazz. Primo appuntamento in settimana, fra quattro giorni, con inizio alle 21.30, ed a partecipare alcune delle firme più prestigiose del panorama jazz italiano: Massimo Farao, Andrea Pozza, Aldo Zunino, Giovanni Campanella e molti altri, con Leonardo Corradi al piano, Diego Piscitelli al contrabbasso e Matteo Cidale alla batteria. Per il venerdì invece il Pin Cip l’Early Bird Friday Party, fra aperitivi con taglieri & djset, e prima arrivi meno spendi: ad alternarsi in consolle di settimana in settimana @rickyparees e @sonosolobeatrice, per ballare sotto le luci del salone di Pin All dall’aperitivo fino a tardi. Infine il sabato il Pin Discoparty ‘70, ‘80 e ‘90 per ballare e tornare indietro nel tempo a quei favolosi anni, partendo dalle 21 col deejay set con in consolle Claudio Cattaneo e dalle 22.30 l’ingresso è libero. Il Pin, in questa stagione, è aperto il giovedì dalle 18 alle 24, mentre il venerdì e il sabato dalle 18 alle 2. Perché Pin All? "Perché qui trovi tutto, e tutto si mescola", spiegano da Art Park che ha in gestione questo luogo storico della città. Per ulteriori informazioni è possibile contattare l’email [email protected] o il numero 331 6818352. Marco Magi