Musica di classe al Civico

Due artisti francesi per il penultimo appuntamento dell’anno con i ‘Concerti a Teatro’. La trombettista Lucienne Renaudin-Vary e il fisarmonicista Félicien Brut si esibiranno sul palco del Teatro Civico, martedì 9 aprile alle 21, all’interno della rassegna di musica classica, giunta all’XI edizione, promossa e organizzata da Fondazione Carispezia con la direzione artistica di Miren Etxaniz.

Lucienne Renaudin-Vary, classe 1999, inizia a suonare la tromba e a studiare jazz all’età di soli otto anni. Musicista dal talento eccezionale, viene riconosciuta come migliore rivelazione ai Victoires de la Musique Classique ed è stata la prima donna a ricevere il Premio Arthur Waser, oltre ad essere stata inserita tra i 30 Under 30 di Classic FM nel 2021. Félicien Brut, considerato una figura di spicco della nuova generazione, ha sviluppato un interesse precoce per la fisarmonica e per il ricco repertorio popolare strettamente legato al suo strumento. Nel corso del 2007 ha ottenuto una serie di prestigiose vittorie nei principali concorsi internazionali di fisarmonica in Germania, Italia e Russia, ottenendo così l’opportunità di esibirsi sui palcoscenici più rinomati a livello mondiale. Sul palco del Teatro Civico i due artisti presenteranno il loro nuovo progetto, intitolato ‘The Perfect Match’: un concerto suddiviso in sette movimenti incentrato sul tema dell’amore, che spazierà dalla Carmen di Bizet ai brani più noti di Michel Legrand ed Édith Piaf, fino ad Astor Piazzolla. A chiusura del concerto, il brano ‘The Perfect Match’: una composizione originale scritta espressamente per gli artisti dal compositore Fabien Waksman, una delle figure più eminenti tra i compositori francesi della sua generazione. La mattina stessa del concerto, Lucienne Renaudin-Vary e Félicien Brut incontreranno gli studenti del liceo musicale Cardarelli della Spezia, che avranno così l’occasione unica di conoscere e dialogare con artisti di calibro internazionale, ascoltando anche alcuni brani eseguiti dal vivo. La stagione dei "Concerti a Teatro" proseguirà fino al 19 aprile al Teatro Civico della Spezia; i biglietti per i singoli concerti sono in vendita in teatro e online su www.vivaticket.it. Tutte le informazioni sulla stagione e il programma completo sono disponibili su www.concertiateatro.it.

Marco Magi