Musica classica in jeans Apre il Quartetto Interludo

Hanno tutti meno di trent’anni e, ancora una volta, sono pronti a dimostrare tutto il loro valore. Tutto pronto per la seconda edizione di ‘Classica in Jeans’, la rassegna che dà spazio a giovani talenti, che rappresentano delle eccellenze del nostro panorama musicale. Questa sezione della programmazione artistica della Società dei Concerti, intende infatti sostenere l’impegno nella formazione dei giovani interpreti. Gli eventi proposti vogliono essere un ponte ideale verso il raggiungimento di livelli più elevati di sviluppo artistico e personale di giovani musicisti che possono così esprimere il loro pieno potenziale come artisti e cittadini. Pensata per racchiudere cinque appuntamenti, la rassegna si articolerà in due concerti in aprile e tre in maggio. Si parte oggi al Museo Diocesano alle 17, con il Quartetto Interludo, una formazione di quattro sax attiva dal 2017 composta da giovani musicisti che si sono formati nei Conservatori di Pesaro, Milano, La Spezia e Genova.

I componenti dell’ensemble vantano varie esperienze musicali e collaborazioni con prestigiose orchestre quali Orchestra Sinfonica Puccini di Torre del Lago, Orchestra della Fondazione ‘Arturo Toscanini’ di Parma, Orchestra dell’Istituto superiore ‘Luigi Boccherini’ di Lucca, Orchestra ritmico sinfonica Verdi del Conservatorio Verdi di Milano. I programmi presentati dal Quartetto spaziano dal repertorio originale alle trascrizioni, dal periodo barocco fino alla musica sudamericana e contemporanea. Per questa esibizione sono previste musiche di Piazzolla, Girotto, Frati, Morricone, Nyman e Ros. La rassegna prosegue poi 29 aprile con il duo Podestà, Solinas violino e pianoforte mentre, in maggio, nelle date del 6, 13 e 20 nell’ordine avremo le eccellenze del liceo Cardarelli Accarpio e Borrini, il Duo Undine e, in chiusura, un omaggio al maestro Ennio Morricone con un Ensemble del liceo Cardarelli, sotto la direzione di Lorenzo Cimino. Tutti gli appuntamenti si terranno al Museo Diocesano di via del Prione, ad eccezione dell’ultimo che si terrà nel Salone della Provincia alle 17. Biglietto acquistabile in loco (7 euro- 5 per i soci Società Concerti e studenti). Su sdclaspezia.it sono consultabili dettagli e aggiornamenti. Infp a [email protected]

Marco Magi