Musica anni ’70 e ’90 Allo “Smood“ con il dj Palla

Dopo il concerto di ieri sera di Francesca Alotta, proseguono gli appuntamenti musicali allo ‘Smood - Sign Music Desk’ di via Vecchia 179 a Ceparana. Stasera si inizia alle 20.30 con il pianobar, poi spazio alla festa anni Settanta, Ottanta e Novanta con in consolle il deejay Francesco Palla, in collaborazione con New Generation Sound. Dalle 23, una montagna di boboli per tutti. L’ingresso è riservato solo ai soci, ma la sottoscrizione della tessera è gratuita. Ulteriori informazioni al numero 328 7671213.