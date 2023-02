Dopo il successo dei precedenti appuntamenti dello scorso anno torna ‘Pin discoparty 708090’ al Pin dei giardini pubblici. Il sabato notte con apericena a partire dalle 21 e poi dalle 22.30 con entrata libera selezionata, in compagnia del deejay Claudio Cattaneo. Con il veterano della consolle si potrà ballare, fino a tarda notte, tutta la migliore musica degli anni 70, 80, 90 oltre che la commerciale. Sono già preventivate altre due serate dello stesso genere, programmate sabato 18 e sabato 25 febbraio. Per ulteriori informazioni (e per le prenotazioni) è possibile contattare il numero di telefono di Elio, il 338 4534695. Dopo la pausa del dopo Capodanno dell’area della Pinetina, al Pin si riparte quindi in grande stile, con appuntamenti per tutti i gusti.