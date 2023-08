Musica alla corte di Giorgio Tedoldi

Riccardo Borghetti, Mimi Cosini e Matteo Majello, stasera alle 21, saranno all’Arci Guernica al Ponte di Arcola nel dopocena. "Il titolare è un artista, Giorgio Tedoldi, un pittore, e questo fa di lui un interlocutore interessante per il mio ego – dichiara Borghetti – perché lo indovino, attento più di altri, alla mia mercanzia, alle mie canzoni, al mio show. Certo, ci sarà anche il pubblico, i clienti che mi auguro numerosi, ma un artista è in cerca di bellezza più di altri, e mi piacerebbe ne trovasse nelle mie canzoni". Saranno una ventina i brani presentati. "Che ogni volta mi costano perplessità e rinunce. Ne ho scritte tante di canzoni e a molte devo rinunciare per questioni di spazio". Questa volta ha scelto ‘A me mi piace vivere alla grande’ e ‘La Giovanna’ scritte per Fanigliulo al quale ha dedicato ‘Fani’, scritta proprio per Borghetti, ci sarà ‘Kajal’ per Zanicchi, ‘Dietro me’ per Bertoli, ‘Francia’ per Lucky ‘Esse sorda’ scritta con Sergio Fregoso, ‘Poveo me’ di Brassens e tradotta dal francese allo spezzino. "Ci sarà ‘Uomo del mare’, sigla di un programma di Rai 3 – conclude Borghetti – , una serie di canzoni in spezzino e un esperimento che proporrò a chi vorrà passare una serata con noi dopo aver cenato in un posto speciale". Info al 338 9703115.