Muscoli in area vietata Mitilicoltori nei guai

lA SPEZIA

Raccoglievano muscoli in una zona vietata a qualsiasi tipo di pesca. E nel farlo non si sono accorti di avere addosso, malgrado l’oscurità della notte, gli occhi del personale della Capitaneria di Porto. Dopo una notte di monitoraggio e appostamenti, i militari della Guardia Costiera, insieme al personale dell’Asl 5, hanno individuato un’imbarcazione di una nota ditta locale di mitilicoltori, con a bordo due persone intente alla raccolta di molluschi bivalvi in una zona in cui è espressamente vietata qualsiasi forma di pesca.

L’operazione di monitoraggio, organizzata proprio per contrastare la pesca illegale nel Golfo, si è conclusa con la riconsegna del prodotto ittico all’habitat marino a cui era stato sottratto. Pesanti le conseguenze per i responsabili dell’attività ittica colti sul fatto: nei loro confronti è scattata una pesante sanzione amministrativa oltre al sequestro del materiale utilizzato per la raccolta del prodotto in mare. L’attività organizzata essere dai militari della Capitaneria di Porto Guardia Costiera della Spezia ha come obiettivo primario la tutela del consumatore finale. La coltivazione e la raccolta dei muscoli deve infatti avvenire in zone marine espressamente autorizzate in ossequio al mantenimento di determinati parametri igenico-sanitari; come noto il muscolo è un animale filtratore e, se cresciuto in zone marine inquinate, può essere facilmente ricettacolo di batteri e virus molto pericolosi per l’uomo. "Questa operazione si inserisce nell’ambito della costante attività sul territorio – sottolinea la Guardia Costiera in una nota – finalizzata al controllo della commercializzazione e somministrazione di prodotto ittico a tutela della salute pubblica e dei consumatori".