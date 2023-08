Musante è una garanzia "Visti i numeri da record la mostra non si ferma"

La mostra di Francesco Musante al Castello di Lerici è stata prolungata fino al 30 settembre. Le oltre 6.500 presenze dal vernissage, hanno spinto l’amministrazione lericina a prorogare la chiusura alla fine dell’estate. D’altra parte il rinomato artista ligure ha allestito una mostra colorata e divertente in profondo contrasto con l’austerità del maniero. Ad affiancare gli ingressi al castello anche attività per le scuole e i centri estivi, visite guidate e laboratori che sono stati curati dalla Cooperativa Zoe Servizi culturali e che hanno sempre riscontrato un’ottima presenza di pubblico. Uno al mese sono stati gli appuntamenti organizzati da Zoe. Ancora il 27 agosto è previsto un laboratorio per famiglie dal titolo ‘C’era una volta: le fiabe di Andersen secondo Francesco Musante’: alle 11, i bambini dai 4 agli 11 anni potranno scoprire i segreti dell’arte pittorica di Musante e cimentarsi con colori e forme. Il prezzo per la partecipazione è di 7 euro. Per il 20 agosto è invece fissata l’ultima visita guidata, alle 11 al costo di 6 euro a persona, gratis sotto i 18 anni (info e prenotazioni al 334 9968868 o a [email protected]). "Concludere con fine agosto una mostra che ha riscontrato tanto successo – spiega Lisa Saisi, consigliere delegato alla Cultura – sembrava come privare i visitatori di settembre di qualcosa di valore che in molti hanno apprezzato".