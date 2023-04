"Muro di contenimento ancora da ripristinare dopo dieci anni"

"Stop ai disagi su via Aurelia Nord: a dieci anni dalla frana, è fondamentale ripristinare il muro di contenimento e ammodernare il tratto". Così Giampaolo Pascotto, consigliere d’opposizione a Beverino, che ha deciso di portare il tema in Consiglio comunale con un’interrogazione al sindaco e alla giunta. "Oltre dieci anni penso siano troppi, la pericolosità della situazione venutasi a creare è evidente, il muro di contenimento deve essere ripristinato le protezioni laterali provvisorie non possono e non devono perdurare ulteriormente. Le precipitazioni avvenute nella notte tra il 7 e l’8 settembre 2010 hanno provocato il cedimento della parete di contenimento di via Aurelia nord all’altezza circa del numero civico 120: da allora nulla è stato fatto. La paralisi totale che si evince dalla non rimessa in arte del muro – afferma il consigliere Pascotto – è qualcosa di sconcertante, nonostante il tratto non sia di pertinenza comunale non mi spiego come mai l’amministrazione non sia intervenuta nei confronti di Anas o chi per essa per il ristabilimento della normalità". Nell’interrogazione, Pascotto evidenzia "la necessita di porre una griglia calpestabile che sovrasti le cunetta laterale atta a far defluire l’acqua piovana, in quanto il dislivello creatosi dal rifacimento degli innumerevoli strati di asfalto, uno sull’altro, ha dato origine ad un consiste dislivello dando genesi ad una effettiva situazione di pericolo". "Grazie a questa interrogazione – rilancia il consigliere – mi auguro di porre un focus sull’accaduto e che l’amministrazione si attivi al più presto per sollecitare una pronta messa in sicurezza del tratto ed un ripristino del danno".