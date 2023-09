Muri e arredi imbrattati. Mano tesa ai cittadini. Il privato mette la pittura e il Comune gli operai

Muri imbrattati, spazi pubblici e privati tempestati di tag e graffiti. L’arte di strada contagia il centro e la periferia cittadina a colpi di bomboletta spray, ma non sempre la reazione è un univoca: la rigida dicotomia tra chi ne riconosce l’arte e la creatività, e chi invece la individua come fonte di degrado, alla Spezia è più che mai accentuata. Proprio il boom degli ultimi anni ha portato Palazzo civico a varare alcune misure non solo per cercare di regolamentarne l’attività, ma anche per andare incontro a cittadini e aziende che intendano ripulire gli spazi privati che affacciano sulle strade, passati sotto le ‘attenzioni’ dei writers.

Va in questa direzione il recente provvedimento varato dalla giunta, che ha dato il via alla predisposizione di una serie di regolamenti che nelle prossime settimane passeranno al vaglio della commissione consiliare e del consiglio comunale. L’operazione ‘Muri puliti’ si sostanzia in tre misure. La prima, di competenza esclusivamente comunale, riguarda una profonda opera di pulizia dei graffiti che macchiano i palazzi e le strutture di proprietà di Palazzo civico: un’attività di progressiva rimozione e pulizia di scritte o graffiti a carico del Comune sugli immobili di propria competenza del territorio cittadino, che sarà suddiviso in settori di intervento ritagliati sulle aree maggiormente esposte al fenomeno. La seconda misura è invece decisamente più innovativa, e riguarda l’introduzione di un regolamento comunale sulla base del quale i cittadini – e, più in generale, i privati – potranno richiedere l’intervento di pulizia da parte del Comune, sostenendo a proprio carico solo l’acquisto dei materiali necessari per le operazioni. In soldoni, le spese vive saranno coperte dal residente piuttosto che dall’azienda, mentre il Comune metterà a disposizione gratuitamente i propri operai per l’esecuzione delle opere di pulizia. Obiettivo: coinvolgere i cittadini e le imprese nella cura e nella manutenzione dei fronti strada degli immobili privati, agevolando e al tempo stesso incrementando l’attività di pulizia. A tale iniziativa, secondo i piani del Comune, potranno aderire privati cittadini proprietari di immobili, amministratori di condominio, dirigenti scolastici e titolari di aziende pubbliche e private (che siano comunque proprietarie o gestori di edifici) e più in generale i proprietari di strutture situate sulla pubblica via. Basterà recarsi in municipio, sottoscrivere un modulo, e la squadra operai del Comune effettuerà un sopralluogo, indicando poi al cittadino i materiali da acquistare. In caso di accettazione, verrà concordata una data.

E se da un lato sarà lotta dura contro le scritte non autorizzate, dall’altra il Comune prova a tendere una mano ai writer spezzini: la terza iniziativa impostata da Palazzo civico – anche questa dovrà essere approvata dall’assise comunale – punta infatti a regolamentare l’attività di graffitismo, individuando una zona della città nella quale i writer potranno mettere a frutto la propria passione. "Parte la lotta al degrado urbano: grazie ad un lavoro certosino, insieme agli uffici abbiamo suddiviso il territorio comunale in settori di intervento per la progressiva rimozione di tutte le scritte e i graffiti dai muri degli immobili pubblici. Presto, anche i privati potranno chiedere al Comune l’intervento di pulizia, sostenendo solo l’acquisto del materiale e avviando così una collaborazione per eliminare le scritte.

Matteo Marcello