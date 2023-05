Muretti a secco, manutentori a lezione a Manarola

Si sono svolte nei giorni scorsi a Manarola, nell’ambito del progetto Stonewallsforlife, due lezioni (una teorica e una pratica) che avevano come obiettivo lo sviluppo delle competenze e la formazione professionale dei “manutentori” dei sentieri del Parco. Otto ore complessive finalizzate alla sperimentazione di tecniche innovative e facilmente applicabili nel contesto della ricostruzione e del rinforzo di muri in pietra a secco. Le lezioni sono parte del primo ciclo formativo previsto da Stonewallsforlife, progetto europeo di cui il Parco nazionale delle Cinque Terre è capofila, che intende dimostrare come l’antica tecnologia dei muri a secco possa essere utilizzata per aumentare la resilienza del territorio ai cambiamenti climatici. "Il sistema di consolidamento testato, di semplice esecuzione, rappresenta un’applicazione in chiave attuale di soluzioni utilizzate in passato – spiega Patrizio Scarpellini, direttore del Parco –. La tecnica testata si basa sulla vibroinfissione di barre a filettatura continua per aumentare l’attrito nel terreno e raggiungere le parti più profonde di terreno indisturbato, al fine di contenere i conci più instabili (muro + terreno sciolto); questo metodo risulta ideale per il consolidamento di muri a secco che presentano spanciamenti o aggetti oltre la verticale".