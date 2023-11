Muore velista di 53 anni. Stroncato da un infarto

Un infarto fulminante lo ha stroncato all’improvviso, mentre si trovava da solo davanti alla sua auto, l’altra mattina alle Grazie. Purtroppo nessuno si è accorto subito del malore e i soccorsi sono arrivati soltanto dopo un po’ di tempo. Nonostante il trasporto in ambulanza all’ospedale Sant’Andrea, la situazione è apparsa subito molto grave e purtroppo non c’è stato niente da fare. E’ morto così Cosimo Mascetti (nella foto), velista, bagnino, subacqueo, un grande uomo di mare. Aveva 53 anni. Il decesso è spraggiunto nel pomeriggio alle 18 nel reparto di rianimazione del Sant’Andrea dove i medici hanno fatto il possibile per salvarlo. La brutta notizia si è subito diffusa fra le tante persone che lo conoscevano della gente di mare.

Su facebook è comparso un post struggente dedicato a lui: "Cari amici... oggi è mancato Cosimo.... Non ci sono parole per descrivere la tragedia della morte di un ragazzo cosi giovane. Mancherà a tutti la sua simpatia, i karaoke marini, le sue risate contagiose, l’amore per il mare che trasmetteva a tutti....non sarà facile vedere la sua barca ormeggiata che non prenderà più la via del mare col suo capitano! Un personaggio unico nel bene e nel male al quale comunque abbiamo tutti voluto bene... Perche si faceva voler bene. Ricordiamocelo sempre sorridente! Chiedo a tutti voi di stare per quanto possibile vicini al suo papà".