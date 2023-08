Muore mentre fa il bagno turista torinese di 69 anni

Era andata in spiaggia presto al mattino per evitare la calca e farsi una nuotata in pace. Ma il destino ha deciso che per lei, una donna della provincia di Torino, quel bagno nel mare sarebbe stato l’ultimo. La turista piemontese è morta così, colta da un improvviso malore mentre si trovava nell’acqua. Aveva 69 anni, ne avrebbe compiuti 70 a dicembre. E’ accaduto ieri alle 7,30 sulla spiaggia della Venere Azzurra, nelle vicinanze degli scogli. A dare l’allarme sono stati alcuni bagnanti, già numerosi anche a quell’ora su una delle spiagge più frequentate della provincia. E’ intervenuta subito la Pubblica assistenza di Lerici e l’automedica del 118, i carabinieri la polizia locale e la capitaneria di porto. Purtroppo non c’è stato nulla da fare, il cuore della donna ha cessato di battere. Non aveva portato in spiaggia alcuna borsa, pertanto i carabinieri ci hanno impiegato un po’ per identificarla. Il medico legale ha attribuito il decesso a cause naturali e il pubblico ministero di turno Federica Mariucci ha subito restituito il corpo ai familiari per le esequie.