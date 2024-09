Investita da un turista canadese. Donna muore travolta davanti al marito

La Spezia, 18 settembre 2024 – L’impatto è stato particolarmente violento e la donna è stata scaraventata sull’asfalto sotto gli occhi del marito che non ha potuto far nulla per evitare la tragedia. Dopo il disperato tentativo di rianimarla il suo cuore si è fermato nel primo pomeriggio in ospedale dove era stata ricoverata in shock room. La signora di 77 anni è stata investita ieri mattina sull’attraversamento di viale Italia, poco prima di piazza Concordia nel quartiere di Migliarina, ed è morta in ospedale.

Il conducente del veicolo, un turista canadese del 1954 che aveva preso a noleggio la vettura modello Mercedes, verrà indagato per omicidio stradale. La dinamica dell’incidente è al vaglio della polizia locale che, oltre alle testimonianze, ha controllato le immagini delle telecamere di sorveglianza posizionate proprio in quella zona. Le condizioni della donna sono apparse immediatamente serie ai passanti che si sono precipitati nel prestarle assistenza. Tra questi anche il marito con il quale stava passeggiando.