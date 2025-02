Multati gli scaricatori. Filmati dalle telecamere

I furbetti della spazzatura sono stati ripresi dalla telecamere e convocati al comando della polizia municipale per saldare il conto. Sono state oltre 100 le sanzioni elevate a Castelnuovo Magra nel corso del 2024 per una somma complessivamente superiore a 11 mila euro. La campagna di sensibilizzazione al decoro avviata da tempo dall’assessore all’ambiente Luca Marchi non è stata del tutto ascoltata anche se, molti dei sanzionati, arrivano da altre zone. "La multa – commenta Marchi – è sicuramente il metodo meno simpatico per chiedere la collaborazione ma decisamente è quello più efficace. Siamo stati costretti a posizionare le telecamere mobili proprio per far fronte a un fenomeno che anche sul nostro territorio sta iniziando a farsi sentire. Dispiace che la lezione debba essere imparata pagando una contravvenzione ma l’ambiente deve essere tutelato e rispettato".