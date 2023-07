Mr. Rain in una calda notte d’estate Tutti i supereroi del rapper outsider

Da un inossidabile a un artista in grande crescita, capace di parlare a più generazioni. Dopo il sabato con Alex Britti, bluesman e fabbricatore di hit, al Brugnato 5Terre Outlet Village si fa il bis anche domenica sera, con l’evento al via dalle 21 – ad ingresso libero – dedicato a Mr. Rain, che sarà protagonista della quarta serata delle Summer Nights, la rassegna estiva promossa dal centro della Val di Vara.

Attivo da oltre dieci anni, in controtendenza ha abbandonato la trasmissione X Factor dopo aver passato le selezioni insieme al rapper Osso: il tour in tutta Italia e la pubblicazione del suo primo album "Memories" – disco di platino 2018 – gli hanno dato il la per conquistare la ribalta nazionale. Ha all’attivo quattro album e diversi singoli, fra cui "Carillon", brano da 45 milioni di visualizzazioni su YouTube, "Fiori di Chernobyl" (48), "Meteoriti" (14), "Ipernova" (83) e "La fine del mondo", duetto con sangiovanni. Altro enorme successo, fra pubblico e web, "Supereroi": il brano con cui l’artista lombardo ha conquistato il terzo posto all’ultima edizione del Festival di Sanremo – oltre che un pubblico eterogeneo - , si è piazzato terzo nella classifica generale e per molti ne ha fatto la vera rivelazione fra gli artisti che nel 2023 hanno calcato il palco dell’Ariston.

In occasione delle date delle Summer Nights, i negozi del Brugnato 5Terre Outlet Village resteranno aperti fino alle 24, per regalare un’esperienza tra shopping all’aria aperta e musica dal vivo. La rassegna andrà avanti con altre date anche nel mese di agosto: il 5 con una grande voce della canzone italiana, Iva Zanicchi. L’Aquila di Ligonchio ripercorrerà la sua invidiabile carriera, che conta tre vittorie al Festival di Sanremo, passando attraverso un repertorio di canzoni indimenticabili da lei interpretate. Sabato 12 agosto Irene Grandi; la cantautrice toscana, autrice di numerosi successi cantati da diverse generazioni a partire dagli anni 90, proporrà alcune sue hit alternandoli ai pezzi storici del blues e del soul dagli anni sessanta, che fanno parte del suo ultimo progetto “Io in Blues”. A chiudere lunedì 14 agosto una delle regine della musica dance, Corona De Souza. La cantante che ha fatto ballare intere generazioni sarà protagonista di una notte magica a ritmo di “Baby Baby”, “Try Me Out”, “I Don’t Wanna Be a Star” e naturalmente “The Rhythm of the Night”.

C.T.