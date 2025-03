Mozione bocciata, nessuna strada a Bettino Craxi

Nessuna via o edificio sarzanese sarà intitolato al segretario del Psi Bettino Craxi. Lo ha deciso il consiglio comunale, che riunitosi nella seduta di giovedì pomeriggio, ha rigettato la mozione presentata dal capogruppo di Vince Liguria Sarzana Noi Moderati, Luca Spilamberti che non ha nascosto di esserne rimasto deluso. Una pratica che aveva suscitato polemica già prima di approdare a palazzo Roderio e sulla quale il Pci pochi giorni fa aveva espresso forte contrarietà, auspicando che almeno i consiglieri di minoranza si rifiutassero di intitolare una via o un edificio sarzanese alla figura di Craxi che avevano definito "un politico deceduto in latitanza e sfuggito al giudizio della magistratura". L’auspicio del Pci non solo si è concretizzato, ma ha persino superato le aspettative. La pratica infatti non solo ha ottenuto il voto contrario del Pd e di Sarzana Protagonista, ma ha anche provocato una scissione nella maggioranza. Il gruppo più corposo, quello di Cristina Ponzanelli sindaco, con le due astensioni del primo cittadino e della capogruppo Clelia Devoto e i voti contrari dei consiglieri Massimo Battaglia, Daniele Borsi e Renzo Ravecca, ha fatto sì – complice anche l’assenza dei consiglieri di Fdi Andrea Pizzuto e Stefano Cecati – che la mozione non ottenesse un parere favorevole.

Elena Sacchelli