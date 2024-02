’Mozart l’Italiano’ in San Giovanni

Non solo gli appassionati di musica classica sono invitati a partecipare a un evento straordinario in programma stasera, alle 21, nella basilica di San Giovanni Battista a Monterosso. Il concerto, intitolato ‘Mozart l’Italiano’ – a ingresso gratuito fino a esaurimento posti – è una celebrazione della musica classica, che vedrà esibizioni di opere di Wolfgang Amadeus Mozart (Sinfonia n. 20 in re maggiore K133), Antonio Vivaldi (Concerto in sol minore Rv 157 per archi e basso continuo) e Federico Maria Sardelli (Concerto in do maggiore per archi e basso continuo), sotto la direzione dello stesso Sardelli, con il soprano Roberta Mameli. ‘Mozart l’Italiano’ non è solo un concerto ma un viaggio nella storia e nelle leggende, tra cui quella affascinante di Mozart e il suo legame speciale con l’Italia. L’evento è organizzato in collaborazione con il Teatro Opera Carlo Felice e il Consorzio Turistico Cinque Terre, rafforzando il ruolo di Monterosso come punto di riferimento culturale e musicale.