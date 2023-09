Mozart l’Italiano a Monterosso: Musica classica nella Basilica di San Giovanni Battista

La magia della musica classica torna stasera a Monterosso. Nella Basilica di San Giovanni Battista, alle 21, una serata indimenticabile di melodie intramontabili, dirette da Mathieu Romano, con la partecipazione straordinaria dell’Orchestra dell’Opera Carlo Felice di Genova. Il programma di ‘Mozart l’Italiano’, includerà composizioni di tre grandi maestri: Francesco Maria Veracini (Ouverture n. 6 in sol minore), Wolfgang Amadeus Mozart (Sinfonia n. 32 in sol maggiore K. 318, Sinfonia n. 7 in re maggiore K. 45, Concerto per fagotto e orchestra in si bemolle maggiore K. 191) e Igor Stravinskij (Dumbarton Oaks). Il concerto sarà arricchito dalla straordinaria performance del fagottista Dennis Carli. L’ingresso a questo appuntamento culturale, reso possibile grazie al sostegno del Gruppo Iren, della Regione Liguria e del Ministero della Cultura, è gratuito per il pubblico fino ad esaurimento dei posti. L’evento fa parte della rassegna ‘Liguria Musica’, un’opportunità unica per i residenti e i visitatori della Liguria di godere della bellezza della musica classica in uno scenario affascinante. Il concerto,dedicato all’arte e alla musica, prende spunto da una leggenda che collega Mozart all’Italia, suggerendo una sorprendente interazione tra Mozart e Rossini, che ha influenzato la storia della musica.