Mozart e Beethoven E incursioni in Brahms

Il programma del concerto di Alexandra Dovgan al Teatro Impavidi è incentrato su due celebri sonate di Mozart e Beethoven e su Brahms con gli Intermezzi op. 117 e le Variazioni su un tema di Händel. "Mozart e Beethoven – questa è la chiave di lettura fornita dalla pianista – sono rappresentativi della Vienna classica, tuttavia sono molto diversi tra loro. Non è facile eseguire questi autori in un solo concerto e ancor di più nella stessa prima parte. È per me una grande sfida. È importante percepire lo stile unico dei due compositori e proporre ognuno con il suo proprio stile, è quello che mi interessa. Brahms, poi, questo è totalmente un altro periodo storico! Ho appena ‘scoperto’ questo compositore, ma più lo suono più ho voglia di suonare le sue opere".