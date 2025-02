Mozart attraverso la lente di Riccio. Al Civico il mito del ’Don Giovanni’

‘Ti racconto Don Giovanni’ è un’occasione per rivivere uno dei capolavori di Mozart in un format originale. Sabato, alle 17, al Teatro Civico andrà in scena lo spettacolo che fa parte del ’Progetto Mozart’, novità della rassegna ‘Concerti a Teatro’, promossa e organizzata da Fondazione Carispezia con la direzione artistica di Miren Etxaniz. Attraverso la musica classica, l’attore e regista fiorentino Alessandro Riccio, con la sua straordinaria capacità trasformista, darà vita ai personaggi dell’opera ‘Don Giovanni’, interpretando con brio e originalità i diversi ruoli e svelando i retroscena e le allusioni del famoso ‘dramma giocoso’ del musicista austriaco.

Non si tratterà di una messa in scena tradizionale, ma di un vero e proprio racconto dove l’attore non solo interpreta, ma vive in scena l’opera, trasformandosi e dando vita ai personaggi con cambi di voce, corpo e personalità. Accanto a lui, un ensemble di archi e fiati dell’Orchestra della Toscana composto da dieci musicisti eseguirà le più belle arie del melodramma mozartiano, accompagnando il pubblico in un viaggio emozionante tra momenti di profondità e leggerezza, con un susseguirsi di situazioni divertenti ed emozionanti. Lo spettacolo è stato ideato, scritto e interpretato da Riccio e prodotto dalla Fondazione Orchestra della Toscana. L’attore è noto per la sua capacità di portare in scena personalità storiche con un tocco comico e irriverente. Con una carriera che lo ha visto protagonista in numerosi progetti teatrali e cinematografici, Riccio ha collaborato con l’Orchestra della Toscana in diverse produzioni di successo, tra cui ‘I Fiati all’Opera’, ‘Gli anni Verdi’ e ‘Il mio amico Giacomo’.

L’Orchestra della Toscana, fondata nel 1980, è una delle orchestre più prestigiose d’Italia. Composta da 40 musicisti, l’OrT è apprezzata per la sua versatilità nell’affrontare repertori classici e innovativi. Con le musiche di Wolfgang Amadeus Mozart e l’adattamento per dieci strumenti di Francesco Oliveto, con Virginia Ceri e Chiara Foletto al violino, Sabrina Giuliani alla viola, Augusto Gasbarri al violoncello, Enrico Ruberti al contrabbasso, Viola Brambilla al flauto, Alessio Galiazzo all’oboe, Emilio Checchini al clarinetto, Umberto Codecà al fagotto e Andrea Albori al corno. Lo spettacolo è fuori abbonamento e gratuito per gli abbonati alla stagione di ‘Concerti a Teatro’ al Teatro Civico.La stagione dei ‘Concerti a Teatro’ (www.concertiateatro.it) proseguirà fino ad aprile al Teatro Civico della Spezia e al Teatro degli Impavidi di Sarzana. I biglietti sono in vendita in entrambi i teatri e online su www.vivaticket.it.

Marco Magi