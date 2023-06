Movida sotto esame Consumo e vendita di alcol C’è la stretta del comune

Arriva puntuale anche questa estate a Lerici l’ordinanza comunale per contenere il fenomeno della movida molesta. L’avvio della stagione estiva, gli arrivi turistici già sostenuti e le prime feste organizzate dai locali, hanno convinto il primo cittadino lericino Leonardo Paoletti a proporre nuovamente il dispositivo con l’obiettivo di arginare quei comportamenti sopra le righe che possano minare la tutela della tranquillità e del riposo notturno dei residenti. L’ordinanza, in vigore dall’altro ieri, sarà valida fino al prossimo 3 settembre, e in primis vieta, dalle 22 alle 6 del giorno successivo, il consumo e la detenzione a fini di consumo di bevande alcoliche di qualsiasi gradazione nelle aree pubbliche o aperte al pubblico; fanno ovviamente eccezione i locali e nei pubblici eserciti autorizzati, nei quali è consentito ovviamente consumare all’interno e nelle aree adibite a plateatico. Disposto anche il divieto di vendita di alcolici dalle 22 alle 6 per gli esercizi di vicinato del settore alimentare e misto, a esclusione di quelli che consentono il consumo sul posto, in tavoli interni al locale. "L’approvvigionamento di bevande alcoliche – si legge nel dispositivo – spesso avviene nei negozi di vicinato, aggirando limitazioni e divieti: i verbali a carico di diversi esercizi comprovano il fenomeno". Il Comune di Lerici ha inoltre confermato il divieto di vendita per asporto di bevande in contenitori di vetro, sempre dalle 22 alle 6 del giorno successivo, mentre in ogni esercizio pubblico o commerciale l’attività musicale dovrà cessare allo scoccare dell’una di notte. "L’attività musicale – si legge nell’ordinanza – non deve creare disturbo della quiete, e pertanto il volume non deve superare la normale tollerabilità, dovendosi limitare la diffusione nelle immediate vicinanze del locale e degli spazi pertinenziali, così da non recare disturbo al riposo delle persone". Confermate, anche quest’anno, le linee guida fissate dagli uffici comunali per lo svolgimento di feste estive ed eventi che riguardino aree pubbliche: per lo svolgimento in aree pubbliche e con diffusione di musica sarà necessaria l’autorizzazione comunale. L’amministrazione comunale potrà inoltre vietare lo svolgimento di attività musicali proposte dai locali per il periodo di svolgimento degli eventi patrocinati dalla spessa amministrazione e inclusi nel calendario degli eventi estivi. I cittadini che saranno sorpresi a violare il provvedimento comunale saranno sanzionati con una multa compresa tra 75 e 450 euro, mentre i titolari degli esercizi di vicinato potranno subire anche la chiusura dell’attività per un periodo compreso tra 5 e 30 giorni.