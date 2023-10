Un cittadino riprende tre motocrossisti in un video. I carabinieri li multano

Rocchetta Vara, 30 ottobre 2023 – Dopo l'esposto di un cittadino che ha fornito ai carabinieri forestali un video in cui venivano ripresi alcuni centauri in attività in zona vietata, i militari hanno effettuato degli accertamenti in località Beverone, nel Comune di Rocchetta Vara.

Attraverso la lettura della targa delle motociclette i militari sono risaliti a tre motocrossisti. Al termine degli accertamenti i carabinieri forestali hanno elevato tre sanzioni amministrative per un importo totale di 600 euro per circolazione fuoristrada in violazione alla normativa regionale.

Le norme sulla circolazione fuoristrada dei mezzi motorizzati nascono dall’esigenza di garantire la sicurezza di tutti gli utenti del territorio e per tutelare, conservare, valorizzare il patrimonio ambientale, botanico e zoologico e provvedere alla difesa del suolo. La circolazione fuoristrada dei mezzi motorizzati è consentita solo all’interno dei tracciati autorizzati dai Comuni.

Cogliere sul fatto chi circola fuoristrada è molto difficile per gli organi di controllo, quindi se durante attività in zone rurali o boscate i cittadini dovessero incontrare motocrossisti in attività, possono segnalarlo alle stazioni dei carabinieri forestali e fornire prove fotografiche o video.

I militari, infine, ricordano che lo smontaggio della targa, o la sua copertura, o la sua modifica, comportano una violazione più grave con sanzione da 79 a 316 euro ed il fermo amministrativo del veicolo per tre mesi.

Marco Magi