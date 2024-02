Mostra sulla pieve di San Martino

Apre oggi alle 17, alla Val di Vara Gallery dell’Outlet Village di Brugnato, la mostra fotografica dedicata all’antica pieve di San Martino di Durasca, che resterà aperta nei giorni di sabato e domenica dalle 15 alle 19 fino al 3 marzo, con entrata libera. Si tratta della prima di una serie di iniziative dedicate alla Val di Vara, per far conoscere monumenti, borghi e aspetti di particolare pregio naturalistico poco noti. La chiesa di San Martino si trova a Piano di Follo e conserva quattro grandi affreschi del XV secolo dedicati a San Martino. È l’edificio religioso più antico del territorio, realizzato secondo la tradizione nel 960 da pellegrini francesi. Si presentava in origine con un impianto a doppia abside e per tale caratteristica è stato definito ‘il più antico monumento sacro conservatosi nel territorio lunigianese’. Nei secoli ha subito modifiche: l’ultimo intervento nell’Ottocento con la demolizione del preesistente impianto biconico e la costruzione al suo posto dell’attuale facciata con entrata sulla via principale.