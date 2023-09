Mostra "Magico Egitto" a La Spezia: Egitto, Tarocchi e Scienza Segreta

Una mostra particolare, un interessante ciclo incontri legati ad essa, fra Egitto e tarocchi. È quanto propone l’associazione Archeosofica che accoglierà, nella propria sede per un mese, dal 29 settembre al 28 ottobre (dal martedì al sabato, aperta al pomeriggio, dalle 15 alle 19), sempre con ingresso gratuito, l’esposizione ‘Magico Egitto - La scienza segreta dei tarocchi’. "L’origine del Tarocco si perde nella notte dei tempi – spiega da Archeosofica, Riccardo Fizzarotti – ,in quel Magico Egitto culla della tradizione arcaica. Ventidue carte Lame d’oro, frutto del genio del mitico Thot. Figure piene di simboli, colori, numeri. Astrologia, alchimia, magia e tradizione religiosa si fondono in questo libro muto. Ogni carta racconta qualcosa di unico. Un cammino interiore che ognuno di noi, se vuole, può intraprendere. E se con i tarocchi, gli antichi egizi avessero voluto tramandare a noi delle preziose verità?". Per quanto riguarda le conferenze, sempre con ingresso libero, inizieranno il prossimo mese e si svolgeranno al sabato, sempre nei locali di via Crispi 99: prima tappa il 7 ottobre con ‘La via dei tarocchi’, poi il 14 ottobre ‘Tra storia, simbolismo e divinazione’, il 21 ottobre ‘Tarocchi e libero arbitrio’ e il 4 novembre ‘Viaggio intorno ai tarocchi’. Questo ciclo di incontri segue quello di successo che si è concluso a maggio, ‘Le frontiere dell’aldilà’ (fra libri dei morti, testimonianze e equilibri di energia) oltre agli approfondimenti dedicati alla psiche e all’anima. Ulteriori informazioni sono disponibili contattando i numeri di telefono 335 6227135 e 339 6696464.

marco magi