Mostra 'Febbre' di Beatrice Meoni, inaugurazione oggi a Sarzana

Inaugura oggi alle 18 alla galleria Cardelli & Fontana in via Torrione Stella Nord a Sarzana la mostra ’Febbre’ di Beatrice Meoni. Nata a Firenze nel 1960, l’artista vive e lavora nella città della Val di Magra. In esposizione un corpus di lavori che hanno come filo conduttore il fenomeno del tarantismo che le dà la possibilità di sfiorare e percorrere una trama intricata di legami con la natura, con gli insetti, con i corpi, con la magia, con i riti collettivi, con le tradizioni popolari e con la danza. "Febbre – scrive Meoni – come quella che scuote i corpi delle donne pugliesi morse dalla taranta, come quella che muove il pittore nel suo fare, il pittore per il quale la pittura è autenticamente un modo di vivere". Piccoli souvenir, scarpe, bucce di banana, attrezzi da cucina, ritagli di giornale... trovano una loro dimensione e una loro voce. Si fa strada una metafisica del reale. Apertura oggi e domani ore 10.30-13 e 17 -20. Fino al 3 settembre da martedì a sabato 9.30-12.30 e 16.30-19.30, il lunedì 16.30-19.30.