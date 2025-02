Mostra di Spaletra al Birrificio del Golfo

Non solo musica al Birrificio del Golfo dove oggi inaugura la mostra ‘Tabulè #Tabbouleh’ di Daniela Spaletra. Un progetto, a cura di Maila Buglioni, che unisce fotografie, tecnica mista e ricordi legati alla cucina tradizionale siriana. Il lavoro esplora il legame tra passato e presente, attraverso immagini che raccontano una storia di memoria, luoghi e tradizioni. La mostra prende spunto dal piatto simbolo della Siria, il tabulè, e lo collega al nostro territorio, creando un dialogo tra paesaggi di ieri e di oggi. Il tabulè è una pietanza araba appartenente alla cucina levantina, nel Vicino Oriente, consiste in un’insalata a base di sole verdure miste; durante il pasto è normalmente servito all’inizio nell’ambito delle Meze. Appuntamento per il vernissage a partire dalle 18, nella sede di via delle Fornaci 15 a Rebocco. L’esposizione sarà attiva per almeno una settimana. Ulteriori informazioni sono disponibili contattando il numero di telefono 328 2721080.