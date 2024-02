Mostra di Salvadeo alla Factory

Si apre oggi pomeriggio alla Factory di via Fiasella a Sarzana la mostra dal titolo ’Dissonanze armoniche’, firmata da Cesare Salvadeo, il decano dei fotografi spezzini. L’iniziativa culturale è promossa al centro artistico ideato da Giuliano Tomaino nel centro storico sarzanese che oltre a quadri e musica apre alla fotografia. In particolare alla ’street photography’. Alle 18.30 si inaugura la personale che resterà aperta e visitabile fino al 7 marzo nelle giornate di venerdì, sabato e domenica nell’orario 18-20. Saranno 30 le opere esposte, rigorosamente in bianco e nero, mentre altre numerose immagini, sempre dedicate alla fotografia di strada, saranno proiettate su schermo allestito all’interno dello spazio espositivo. Il mondo di Salvadeo, che dal quartiere, per cerchi concentrici, si allarga a tutta la città, con felici incursioni nella passeggiata Morin, è un mondo internazional-popolare, aperto alla gente comune, uomini, donne, bambini e lavoratori.