Mostra di Musante al castello Visite guidate nei percorsi creativi

La Cooperativa Zoe e Basi Comunicanti propongono oggi, alle 11, un’esperienza di visita guidata alla mostra ‘Musante. Una luna per Lerici’, ospitata al Castello San Giorgio di Lerici. Sarà un’occasione per intraprendere un viaggio meraviglioso attraverso i percorsi creativi dell’artista, immergendosi nell’atmosfera onirica e fantastica delle sue opere per svelarne aspetti inediti. Oltre 100 le opere del colorato artista genovese inserite nelle sale del castello, compresi alcuni pezzi pregiati realizzati in vetro, che impreziosiscono il monumento medievale di Lerici che rappresenta l’immagine del borgo nel mondo. La mostra, nel corso del primo mese di apertura, ha totalizzato oltre duemila presenze, visitatori residenti e non. Il costo è di 6 euro a partecipante, gratis per gli under 18, Per info e prenotazioni è possibile contattare Amanda al numero 334 996 8868, Silvia al 389 9464044 o l’email [email protected] Ricordiamo che il Castello di Lerici è aperto tutti i giorni escluso il lunedì.